Юная невеста Лепса неожиданно высказалась о следующем муже

Комментируя фотографии с Недели моды в Париже, где американский телеведущая Лорен Санчес и жена нападающего Роналду Джорджина Родригес демонстрируют ювелирные изделия стоимостью $12 млн, Киба написала: «Что тут скажешь... Оставим это для второго мужа».

К своей публикации девушка добавила смеющийся эмодзи, а добавила еще одну фразу: «Пожалеем Гришу, а то придется всему шоу-бизнесу скидываться».

Эта шутка вызвала оживленную реакцию подписчиков и стала поводом для многочисленных обсуждений в социальных сетях.

Накануне Лепс подтвердил информацию о готовящейся свадьбе со своей юной избранницей. Певец опроверг слухи о тайной регистрации брака и пообещал, что торжество станет публичным мероприятием.

Артист охарактеризовал предстоящее событие как «свадьбу десятилетия», скромно заметив, что до статуса «свадьбы века» ему не хватает «миллионов триста».

Ранее стало известно, когда народный артист РФ Григорий Лепс уйдет «на пенсию».