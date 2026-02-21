Юные борцы из Подольска завоевали семь медалей на первенстве ЦФО в Тамбове

Подольские юноши до 16 лет достойно представили округ на первенстве Центрального федерального округа по греко-римской борьбе. Соревнования проходили в Тамбове с 16 по 18 февраля и принесли команде семь наград разного достоинства, сообщила администрация городского округа.

Глава Подольска Григорий Артамонов поздравил спортсменов с успешным выступлением. Победителями соревнований стали воспитанники СШОР «Космос» и Федерации греко-римской борьбы Подольска Кирилл Дудкин, Дмитрий Тельпиз и Александр Боронин, завоевавшие золотые медали. Серебро досталось Рустаму Абдулаеву. Бронзовыми призерами стали Тимофей Черников, Максим Герасёв и Ярослав Овчаров.

«Поздравляю спортсменов и тренерский состав! Пусть этот успех станет мощным стимулом для новых свершений, а удача всегда сопровождает вас на ковре. Горжусь нашими спортсменами! Вперед, к новым медалям!» — сказал Артамонов.

В Подольске греко-римская борьба прочно удерживает позиции одного из ведущих спортивных направлений. Сегодня этим видом единоборств в округе занимается свыше 1100 человек, а подготовкой атлетов заняты 22 квалифицированных наставника.

Муниципальные власти последовательно поддерживают развитие спорта — в тесном взаимодействии с федерацией проведен капитальный ремонт профильного зала в спортивном комплексе «Труд». Как подчеркнул глава округа Григорий Артамонов, качественная инфраструктура напрямую влияет на результаты спортсменов и закладывает основу для новых достижений.

