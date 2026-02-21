«Русичи», «Юнармия» и «Боевое братство»: в Подольске развернули масштабный патриотический форум

В Подольске прошел масштабный патриотический фестиваль «Помню. Горжусь. Помогаю», собравший более 300 студентов из двенадцати учреждений среднего профессионального образования, сообщила администрация городского округа.

Молодым людям не просто рассказали о важности помощи фронту — им дали возможность научиться делать то, что реально нужно в зоне специальной военной операции.

На площадках фестиваля развернулись мастер-классы по плетению маскировочных сетей, изготовлению окопных свечей и сборке продуктовых гуманитарных наборов. Свои экспозиции представили военно-патриотическое объединение «Память», поисковый отряд «Русичи» из колледжа «Московия», а также «Боевое братство», «Юнармия» и волонтеры «Добрых сердец». К движению подключилась и наукоемкая сфера — компания «Беспилотные системы» показала современные разработки.

Особый интерес у участников вызвали точки Первого волонтерского центра, где можно было попробовать себя в пилотировании дронов, познакомиться с 3D-печатью и освоить навыки первой помощи. Фестиваль стал не просто демонстрацией патриотизма, а настоящей школой полезных дел для тех, кто готов помогать.

«Мы занимаемся поисковыми работами с 1988 года. Сегодня показали ребятам военные раритеты, найденные в экспедициях. За каждой такой вещью — своя живая история», — сказал заместитель командира военно-патриотического объединения «Память» Дмитрий Шипилов.

Инициатором и главным организатором мероприятия выступил комитет по делам молодежи администрации городского округа. Именно эта структура взяла на себя координацию всех участников и подготовку насыщенной программы фестиваля.

