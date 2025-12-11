Президент «Урала» назвал Василия Березуцкого «тренером на годы»

Он назвал 43-летнего бывшего защитника ЦСКА и сборной России молодым перспективным тренером.

«Считаем Березуцкого сильным специалистом. Молодой тренер, который на долгие годы может принести пользу «Уралу», — сказал Иванов.

Президент «Урала» напомнил, что перед клубом стоит задача вернуться в РПЛ. После 21 тура екатеринбуржцы занимают второе место, набрав 41 очко и отставая на семь баллов от лидирующего «Факела». Прямые путевки в РПЛ получат две лучшие команды Первой лиги.

Василий Березуцкий в сезоне 2024/25 возглавлял азербайджанский «Сабах», выиграв с командой Кубок страны.

Ранее сообщалось, что «Урал» может возглавить Александр Кержаков, которого руководству клуба рекомендовал экс-президент РФС Виталий Мутко.