Президент «Урала» назвал Василия Березуцкого «тренером на годы»

Президент «Урала» Иванов: «У Березуцкого большое будущее»
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал Metaratings.ru назначение главным тренером екатеринбургской команды Василия Березуцкого.
Он назвал 43-летнего бывшего защитника ЦСКА и сборной России молодым перспективным тренером.
«Считаем Березуцкого сильным специалистом. Молодой тренер, который на долгие годы может принести пользу «Уралу», — сказал Иванов.
Президент «Урала» напомнил, что перед клубом стоит задача вернуться в РПЛ. После 21 тура екатеринбуржцы занимают второе место, набрав 41 очко и отставая на семь баллов от лидирующего «Факела». Прямые путевки в РПЛ получат две лучшие команды Первой лиги.
Василий Березуцкий в сезоне 2024/25 возглавлял азербайджанский «Сабах», выиграв с командой Кубок страны.
Ранее сообщалось, что «Урал» может возглавить Александр Кержаков, которого руководству клуба рекомендовал экс-президент РФС Виталий Мутко.