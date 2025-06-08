Юные гимнастки из Подольска завоевали призовые места на турнире памяти Томиловой

Гимнастки городского округа Подольск завоевали в многоборье на турнире памяти тренера Галины Томиловой семь призовых мест, сообщила администрация муниципалитета.

В администрации проинформировали, что в VI открытом турнире муниципалитета приняли участие спортсменки, которые представляли 10 городов Подмосковья. Подольчанки показали высокие результаты. Оливия Аносова и Полина Забровская завоевали первое место. Татьяну Хлынину наградили за второе место. Третье место завоевали Екатерина Малышева, Антонина Горькая, Злата Гварамия и Пелагея Ершова.

По данным администрации, соревнования состоялись в спортивной школе «Лидер». Здесь же победителям вручили почетные награды — кубки, грамоты и медали.

«К соревнованиям спортсменок готовили тренеры Елена Шмелева, Наталья Алякринская, Мария Соловьева и Татьяна Амелина», — отметили в администрации.

Тренер, в чью честь провели соревнования, практически полвека посвятила наставлению ребят в спортивной школе «Лидер». Под ее руководством более 10 воспитанников стали мастерами спорта, 25 — кандидатов в мастера. Ребята на регулярной основе занимали высокие места на соревнованиях различного уровня.

Ранее сообщалось, что ученица лицея из Подольска стала серебряным призером фестиваля точных наук.