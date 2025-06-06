Ученица лицея из Подольска стала серебряным призером фестиваля точных наук «Особые точки»

Ученица лицея № 1 поселка Львовский Подольска Оксана Пыптева стала серебряным призером XI регионального фестиваля точных наук «Особые точки» в номинации «Широкая линия». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.

Состязания прошли в Серпухове, для участников также организовали лекции по программированию. Первый день хакатона посвятили сборке и программированию роботов, школьники программировали роботов для участия в технических конкурсах «Танцы роботов» и «Слово». На второй день организаторы устроили «Гонки роботов» по линиям. Всех участников наградили ценными призами и грамотами.

«Важным аспектом было то, что робота нужно было перепрограммировать заново, включая датчики под каждый новый трек, при этом учитывая его особенности. На это отводилось всего 10–15 минут», — рассказала Оксана Пыптева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.