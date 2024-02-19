Юные хоккеисты из Королева выиграли Кубок Святейшего Патриарха Московского и всея Руси

Юные воспитанники СШОР «Королев» впервые стали обладателями Кубка Патриарха среди детских команд по русскому хоккею. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Отмечается, что ребята успешно преодолели групповой этап, не потерпев ни одного поражения, и обеспечили себе право побороться за первое место. Соперником подмосковной команды стал также дебютант игр за «золото» клуб «Родина» из Кирова. Выиграть матч удалось со счетом 6:1. Таким образом хоккеисты из Королева впервые в истории стали обладателями Кубка Патриарха по русскому хоккею среди команд мальчиков 2012–2013 городов рождения.

Примечательно, что Московскую область на турнире среди девочек представляла команда КСШОР «Зоркий» из Красногорска, которая по итогам игр заняла шестое место.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что Московская область стала лидером по строительству и обновлению школ благодаря поддержке президента РФ.