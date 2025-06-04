Юра Борисов снимется в фильме про создателя ChatGPT вместе с Эндрю Гарфилдом

Вскоре после триумфального возвращения Юры Борисова с церемонии «Оскар» появилась информация о его новых проектах в Голливуде. По данным журнала Deadline, российский актер примет участие в съемках фильма «Искреннее», режиссером которого является знаменитый итальянец Лука Гуаданьино.

Партнерами Борисова по съемочной площадке станут звезда «Человека-паука» Эндрю Гарфилд и Моника Барбаро, знакомая зрителям по ленте «Боб Дилан: Никому неизвестный», где главную роль исполнил Тимоти Шаламе.

Хотя официальный контракт еще не подписан, осведомленные источники утверждают, что это лишь формальность и именно этот актерский состав будет утвержден для работы над новым фильмом Гуаданьино в ближайшем будущем.

Ожидается, что съемочный процесс стартует летом текущего года и пройдет в Сан-Франциско и Италии. В центре сюжета — история Сэма Альтмана, руководителя компании Open AI и создателя ChatGPT. Предполагается, что Борисов исполнит роль Ильи Суцкевера, одного из сооснователей этой компании.

Ранее сообщалось, что режиссеры начали «охоту» за Ефремовым еще до его освобождения.