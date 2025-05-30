Назван режиссер, который приглашал Ефремова на съемки еще в колонии

Режиссер Сергей Кальварский признался в беседе с aif.ru, что обсуждал совместные кинопроекты с актером Михаилом Ефремовым через письма ФСИН.

Как выяснилось, предложения о съемках поступали Михаилу Ефремову еще во время его пребывания в колонии. Искать имена режиссеров стали после информации в СМИ о том, что с актером якобы заключили контракт на 13 млн рублей. Съемки фильма с его участием должны начаться в августе в Москве.

Сергей Кальварский признался, что был одним из тех, кто предлагал осужденному другу-актеру поучаствовать в проекте.

«Мы говорили об этом с ним не только, когда он вышел из мест не столь отдаленных. Мы обсуждали это и через ФСИН-письмо. Мы много лет дружим, я считаю его большим русским артистом. Очень хочу, чтобы он сыграл в моем проекте», — добавил он.

Отмечается, что еще в январе 2025 года стало известно про пробы с Ефремовым прямо в исправительном учреждении. Однако эту информацию опровергали. В настоящее время актер сосредоточен не на карьере: после выхода из колонии его подвело здоровье.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов возвращается в кино после тюрьмы.