Юран рассказал об упущенном шансе «Химок» спасти клуб в РПЛ

Бывший главный тренер «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран рассказал «Матч ТВ» о том, что у подмосковного клуба был шанс сохранить свое место в РПЛ.

«Химки» заняли 12-е место в чемпионате, но комиссия РФС отказала клубу в лицензии из-за финансовых проблем.

По словам Юрана, весной были люди, которые готовы были приобрести клуб и погасить его долги, но главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов отказал им, надеясь решить все проблемы самостоятельно.

Юран отметил, что Садыгова подвела его амбициозность.

Предварительно, место «Химок» в РПЛ займет «Пари НН», который проиграл в стыковых матчах «Сочи». За нижегородцев проголосовало большинство клубов лиги.

Ранее «Пари НН» отправил в отставку главного тренера Виктора Гончаренко. На его место клуб рассматривает Марцела Личку и Игоря Осинькина, которые в минувшем сезоне руководили московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов» соответственно.