«Пари НН» уволил главного тренера и выбрал кандидатов на замену

Клуб намерен воспользоваться опцией расторжения контракта в случае вылета из РПЛ. Формально нижегородцы покинули высший дивизион, хотя, скорее всего, останутся в нем, заменив не прошедшие лицензирование «Химки».

Официально клуб об отставке главного тренера еще не сообщил.

По данным источника, «Пари НН» рассматривает на замену белорусу двух специалистов — Марцела Личку и Игоря Осинькина. Оба в минувшем сезоне работали в РПЛ, Осинькин — в «Крыльях Советов», а чешский специалист — в столичном «Динамо».

Накануне большинство клубов РПЛ проголосовали за то, чтобы «Пари НН» остался в высшем дивизионе. Против выступил только «Зенит», ФК «Сочи» воздержался. Именно сочинцы вошли в РПЛ, обыграв «Пари НН» по сумме двух стыковых матчей.