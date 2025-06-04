«Пари НН» уволил главного тренера и выбрал кандидатов на замену
«Чемпионат»: «Пари НН» отправил в отставку главного тренера Гончаренко
Фото: [ФК «Пари НН»]
«Пари НН» принял решение уволить главного тренера Виктора Гончаренко, сообщают источники «Чемпионата».
Клуб намерен воспользоваться опцией расторжения контракта в случае вылета из РПЛ. Формально нижегородцы покинули высший дивизион, хотя, скорее всего, останутся в нем, заменив не прошедшие лицензирование «Химки».
Официально клуб об отставке главного тренера еще не сообщил.
По данным источника, «Пари НН» рассматривает на замену белорусу двух специалистов — Марцела Личку и Игоря Осинькина. Оба в минувшем сезоне работали в РПЛ, Осинькин — в «Крыльях Советов», а чешский специалист — в столичном «Динамо».
Накануне большинство клубов РПЛ проголосовали за то, чтобы «Пари НН» остался в высшем дивизионе. Против выступил только «Зенит», ФК «Сочи» воздержался. Именно сочинцы вошли в РПЛ, обыграв «Пари НН» по сумме двух стыковых матчей.