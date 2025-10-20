Юрген Клопп не заинтересовался возможностью возглавить «Спартак»
Фото: [ФК «Ливерпуль»]
Агент Марк Косицке, представляющий интересы бывшего тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, ответил на вопрос журналиста Odds.ru о возможности возглавить московский «Спартак».
Представитель Клоппа ответил вежливым, но категорическим отказом, заявив, что нет никаких шансов, что это произойдет.
Юрген Клопп проработал в «Ливерпуле» с 2015 по 2024 год, выиграв с клубом чемпионат Англии и Лигу чемпионов. Уже более года 58-летний немецкий специалист отдыхает от футбола.
Слухи о грядущем увольнении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича муссируются практически с самого начала сезона. Красно-белые занимают шестое место в РПЛ после 12 туров.
Ранее бывший главный тренер «Спартака» Гильерме Абаскаль заявил, что с таким составом команда должна выигрывать чемпионат.