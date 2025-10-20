Юрген Клопп не заинтересовался возможностью возглавить «Спартак»

Представитель Клоппа ответил вежливым, но категорическим отказом, заявив, что нет никаких шансов, что это произойдет.

Юрген Клопп проработал в «Ливерпуле» с 2015 по 2024 год, выиграв с клубом чемпионат Англии и Лигу чемпионов. Уже более года 58-летний немецкий специалист отдыхает от футбола.

Слухи о грядущем увольнении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича муссируются практически с самого начала сезона. Красно-белые занимают шестое место в РПЛ после 12 туров.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Гильерме Абаскаль заявил, что с таким составом команда должна выигрывать чемпионат.