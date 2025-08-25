Юрий Антонов госпитализирован перед концертом: певец почувствовал себя плохо за кулисами

Юрия Антонова госпитализировали перед концертом — певцу стало плохо за кулисами фестиваля «Новая волна» в Казани из-за проблем с давлением. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Народного артиста России Юрия Антонова экстренно госпитализировали в Казани прямо перед выходом на сцену международного фестиваля «Новая волна». Мэтру отечественной эстрады внезапно стало плохо в гримерке. По предварительной информации, у 80-летнего музыканта резко подскочило артериальное давление.

Медики «скорой помощи», прибывшие на место, оказали певцу первую помощь и приняли решение о его немедленной транспортировке в больницу для обследования и стабилизации состояния. В связи с этим его выступление на фестивале было отменено.

Это не первый случай ухудшения самочувствия у Антонова. Летом 2023 года певец уже перенес серьезный сердечный приступ, после которого был госпитализирован. Однако тогда он настоял на досрочной выписке, сославшись на бытовые обстоятельства.

