Для многих артистов новогодняя ночь — не время застолья у домашнего очага, а рабочие часы под софитами. Художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев уже давно живет в таком графике: январские праздники его семья — пушистые артисты и труппа — традиционно встречают в гастрольных поездках по российским городам. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Как признался сам дрессировщик, планы на 2026 год не станут исключением. Праздничная ночь вновь застанет его в пути или на сцене, продолжая многолетнюю традицию. Эта работа в дни всеобщего отдыха для Куклачева — не просто обязанность, а осознанный выбор. Он вспоминает, как встречал 2023 год, давая концерт в колонии для несовершеннолетних, видя в этом особую миссию — подарить ребятам, оказавшимся в трудной ситуации, немного отвлечения, тепла и веры в добрый мир.

Главный итог, который подводит Куклачев, заключается в ином. Он убежден, что настоящий артист принадлежит своему зрителю, особенно в эти волшебные дни. Его праздник — это сияющие глаза детей, смех и удивление в зале, та радость и польза, которую он успевает принести людям, пока остальные отдыхают. Для него это и есть самая важная новогодняя традиция.

