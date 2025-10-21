Юрий Семин заявил о бесполезности лимита на легионеров

«Ни один лимит не давал пользу. Особенно в футболе. Ну какая разница — одним легионером больше или меньше? А зачем болельщикам, чтобы играли более слабые футболисты? Лучше обратите внимание на детско-юношеский футбол», — сказал Семин.

Он подчеркнул, что сильные российские футболисты могут появиться только в конкурентной среде. Семин отметил, что любой специалист поставит в состав россиянина, если тот этого заслуживает, приведя в пример Алексея Батракова из «Локомотива», Матвея Кисляка и Кирилла Глебова из ЦСКА.

Семин заявил, что нельзя каждый год менять лимит, но необходимо поработать над тем, чтобы в Россию не привозили некачественных легионеров.

Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев заявил о грядущем ужесточении лимита на легионеров как о решенном вопросе. Предполагается, что в заявке команды может быть 10 легионеров, а одновременно на поле — пять. В настоящее время действует более мягкий лимит — 13/8.

Ранее бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль назвал самую сильную по составу команду РПЛ.