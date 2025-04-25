Юрист Берадзе рассказал, возможна ли экстрадиция заочно осужденного убийцы Талькова

Вчера была поставлена точка в деле об убийстве певца Игоря Талькова. Один из судов Северной столицы признал виновным бывшего концертного директора певца Валерия Шляфмана. Юрист Михаил Берадзе рассказал, какова вероятность того, что заочно осужденный станет отбывать срок в России. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, экстрадиция Валерия Шляфмана, уже более 30 лет проживающего в Израиле, в нашу страну возможна только в том случае, если у него отсутствует израильское гражданство, поскольку любое государство нацелено на защиту своего населения.

Юрист уточнил, что в случае, если же у Шляфмана имеется только гражданство РФ, то договориться о его выдаче будет куда проще, шансы гораздо выше.

Ранее также адвокат Краснов рассказал, понесет ли убийца Талькова заслуженное наказание.