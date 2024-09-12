Юрист Хаминский назвал причины задержания мужа блогерши Блиновской

По словам юриста Александра Хаминского, следователь, направив вызов бизнесмену Алексею Блиновскому явиться для совершения процессуальных действий, после неявки получил формальное право объявить мужа «королевы марафонов» в розыск. Об этом сообщил Life.ru.

Он уточнил, что, вероятнее всего, в отношении Блиновского меры пресечения, которые связаны с ограничением его передвижения, не избирались, а всего лишь было выдано обязательство о явке. Поэтому в розыск бизнесмена могли объявить, когда он не явился для процессуальных действий.

По мнению юриста, само по себе подписание контракта и участие Блиновского в спецоперации не освобождает его автоматически от уголовной ответственности и от обязанностей по явке в рамках уголовного дела. Более того, дело может быть приостановлено при заключении официального контракта с Минобороны России и прекращено при получении госнаграды, а он проигнорировал процедурные вопросы.

Ранее сообщалось, что мужа «королевы марафонов» Алексея Блиновского оставили на СВО после допроса.