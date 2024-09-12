Мужа «королевы марафонов» Алексея Блиновского оставили на СВО после допроса

С мужчиной, который является фигурантом дела о неуплате налогов и отмывании денег супруги, беседовали из-за его неявки в столицу к следователю по данному вопросу. Ранее ему запретили совершать определенные действия, а также на долгое время уезжать из региона, где продолжается следствие. Блиновский данное обязательство проигнорировал и уехал на СВО. Следователи сами нашли фигуранта, прибыв в его часть. Сперва коммерсанта хотели отвезти в Москву, но после продолжительной беседы решили этого не делать.

По сведениям ТАСС, Елена Блиновская не стала в суде отвечать на вопросы, которые касались работы следователей с ее супругом.

Ранее сообщалось о том, что адвокат Эльман Пашаев опроверг факт задержания мужа «королевы марафонов».