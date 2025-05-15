Юрист Краснов пояснил, чем грозит Авербуху скандал с юной Арзамасовой

По словам адвоката Дмитрия Краснова, открыть дело в отношении фигуриста Ильи Авербуха за фразы в адрес несовершеннолетней актрисы Лизы Арзамасовой сегодня не смогут, даже если следствию удастся найти улики, которые подтвердят растление спортсменом своей нынешней супруги. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Он уточнил, что заявление Ильи Авербуха в интервью Ксении Собчак, о том, что Арзамасова в 15 лет уже не была ребенком, а являлась женщиной, вызвало критику и могла бы стать основанием для проверки надзорных органов на предмет противозаконных сексуальных действий Авербуха в адрес тогда еще несовершеннолетней Лизы.

По мнению юриста, в случае получения каких-то доказательств, которые прямо бы говорили о том, что Авербух виновен, ему бы инкриминировали ст. 134 УК РФ, подразумевающую половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет. Однако срок давности даже не доказанного преступления истек, то основания проводить проверку или возбуждать дело полностью отсутствуют.

Он подчеркнул, что фразу фигуриста превратно поняли поклонники и сделали неправильный вывод, что и привело к резонансу.

Ранее Илья Авербух извинился за свои слова о Лизе Арзамасовой.