Mash рассказал о долге Тиммы перед Седоковой на выплаты по алиментам

Покончивший с собой бывший муж певицы Анны Седоковой баскетболист Янис Тимма занял у нее один миллион рублей. Об этом стало известно Mash.

По информации источника, деньги были нужны ему для того, чтобы выплатить алименты на сына, который живет в Латвии.

Сейчас певица находится в больнице под капельницей. Отмечается, что она должна была дать показания в Следственном комитете РФ в рамках возможного уголовного дела по статье о доведении до самоубийства, однако пока не может этого сделать из-за плохого самочувствия.

Последний раз Седокова видела бывшего супруга за 2,5 недели до его смерти. Во время встречи он уговаривал ее попытаться все начать заново и не разводиться. Анна отказала, а он пообещал, что покончит с собой.

Кроме того, по данным Mash, в ноябре и декабре Тимма жаловался друзьям на неудачи в спорте, отсутствие общения с семьей, финансовые проблемы и сложности в отношениях. 1 декабря спортсмен сделал татуировку на спине с изображением черепа, покерных фишек, стакана с алкоголем, весами с сердцем и мозгом, денег и всевидящего ока в огне. В соцсетях эту композицию восприняли как пророческую.

О смерти Тиммы стало известно 17 декабря. Он покончил с собой в одном из отелей Москвы, расположенного недалеко от дома Седаковой. За несколько часов до своей смерти баскетболист сильно выпил. Он отправил бывшей жене голосовые сообщения и оставил комментарий под ее постом, указав дату своего рождения и смерти.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова занялась оплатой похорон и транспортировкой тела Яниса Тиммы в Латвию. Отмечалось, что часть средств уже поступила на счета ритуальных компаний, а организацией похорон займется последняя баскетбольная команда, в которой играл Янис.