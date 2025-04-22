Юрист Краснов спрогнозировал дальнейшую судьбу блогерши Аветисян

Известная бьюти-блогер Гоар Аветисян, обучающая женщин правильно рисовать стрелки и делать мейк, задолжала ФНС более 50 млн рублей. Юрист Дмитрий Краснов рассказал, что будет со звездой Интернета, если она не погасит долг перед государством. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, если блогерша не выплатит долг, то ее счета могут быть заблокированы. Более того, сегодня налоговая служба весьма тщательно следит за деятельностью блогеров с громкими именами. У Аветисян имеется достаточно внушительная аудитория.

Юрист добавил, что долги блогера связаны как раз с ее компанией, которую она открыла в прошлом году. За этой компанией числится налоговый долг в размере около двух миллионов рублей.

По его мнению, в случае непогашения в оперативном порядке долга Аветисян, согласно ст. 199 УК РФ, ей могут грозить штрафные санкции в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности. В случае если все указанные деяния были совершены группой лиц, то у Аветисян есть все шансы загреметь на пять лет за решетку и повторить судьбу Елены Блиновской.

Ранее стало известно о долговых обязательствах бьюти-блогера Гоар Аветисян.