Юрист предупредил, что дело Долиной может спровоцировать волну исков по отмене сделок с недвижимостью

Нашумевшая история с возвратом квартиры певицей Ларисе Долиной может иметь последствия, выходящие далеко за рамки одного скандального дела. Как отмечает заслуженный юрист России Иван Соловьев, сложившаяся судебная практика рискует создать опасный прецедент, который способен спровоцировать настоящую волну аналогичных исков по всей стране. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, суть проблемы в том, что, несмотря на отсутствие в России прецедентного права, суды на практике часто используют уже вынесенные решения как образец. Юридические формулировки, успешно примененные в деле Долиной, теперь могут копироваться другими истцами, что фактически заставит судей действовать по тому же шаблону. Это искажает саму природу договорных отношений, где сделка — это взаимный обмен: деньги покупателя на имущество продавца. Если же сделку можно отменить в одностороннем порядке, не вернув покупателю деньги в полном объеме, фундаментальный принцип справедливости рушится.

Особую тревогу у юриста вызывает процессуальная сторона вопроса. Так, в деле Долиной основанием для возврата квартиры стали обстоятельства, которые не были доказаны в рамках уголовного процесса — ведь мошенники не установлены и не осуждены. Таким образом, в гражданском деле использовались неподтвержденные факты, что ставит под сомнение законность всего решения. Подобный подход создает опасную лазейку, позволяющую отменять сделки, ссылаясь на недоказанные внешние воздействия.

По его мнению, вся эта ситуация требует вмешательства на самом высоком уровне. По мнению эксперта, только Верховный суд может дать официальное разъяснение, которое остановит использование подобных спорных практик. Если высшая судебная инстанция подтвердит, что гражданские иски не могут основываться на неподтвержденных уголовных делах, это поможет восстановить стабильность на рынке недвижимости и вернет гражданам уверенность в надежности любых договорных отношений. Пока же каждый подобный судебный вердикт подрывает базовое доверие, без которого нормальная экономическая жизнь становится невозможной.

Ранее сообщалось, что сделка с квартирой обернулась для Ларисы Долиной репутационным скандалом.