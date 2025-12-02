Скандал вокруг Долиной разгорается: певицу обвиняют в цинизме в истории с покупательницей жилья

Этот скандал, похожий на плохую мыльную оперу, продолжает обрастать новыми пикантными подробностями. Все началось с неудачной сделки: летом Лариса Долина продала свою московскую квартиру, но вскоре после этого через суд вернула ее себе, заявив, что стала жертвой мошенников. В результате покупательница, многодетная мать Полина Лурье, осталась и без денег, и без жилья, а сама певица оказалась в центре общественного возмущения. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Однако вместо того, чтобы попытаться найти выход из ситуации, например, вернув деньги пострадавшей стороне и самостоятельно разбираясь с аферистами, Долина и ее команда выбрали стратегию жесткого противостояния. Сначала возмущение публики было списано на работу «проплаченных ботов», затем концертный директор певицы намекнул на наличие у нее «влиятельных друзей», способных «поставить на место зарвавшихся подонков». Апофеозом стала якобы опубликованная фраза самой Долиной, в которой она предложила всем недовольным «скинуться» по сто рублей, чтобы помочь Лурье, вместо того чтобы, по ее мнению, «чесать языками».

Подобные заявления, независимо от их подлинности, работают как бензин, подлитый в огонь. Они демонстрируют публике не готовность к диалогу, а высокомерное пренебрежение к чувствам людей, которые еще недавно были поклонниками. Вместо попытки урегулировать конфликт, команда певицы лишь усугубляет его, переводя обсуждение из юридической плоскости в моральную и превращая саму Долину из потенциальной жертвы обстоятельств в символ безответственности и чванства.

Итог этой истории уже очевиден: она нанесла репутации народной артистки колоссальный, возможно, невосполнимый урон. Общественное осуждение вызвал не столько сам спорный судебный процесс, сколько последующее поведение Долиной, которое многими было воспринято как верх цинизма. История наглядно показала, как быстро можно растерять многолетний кредит доверия, когда за красивыми песнями публика разглядела совсем иной характер. Восстановить образ, испорченный таким скандалом, — задача практически невыполнимая, ведь народ прощает многое, но не прощает высокомерия и открытого пренебрежения к чужой беде.

