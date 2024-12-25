Юрист Русяев пояснил, почему баскетболиста Тимму могут похоронить в безымянной могиле

Тело латвийского баскетболиста, экс-супруга Анны Седоковой, Яниса Тиммы, остается в столичном морге, поскольку пока никто не оформил документы на его транспортировку, что усложняет ситуацию, особенно из-за отсутствия паспорта. Юрист Илья Русяев оценил ситуацию. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, если тело спортсмена так и не будет востребовано его родственниками или представителями, то, согласно отечественному законодательству, оно может быть захоронено в общей могиле или в безымянной. Иностранное гражданство в указанном случае не становится препятствием для исполнения общепринятых процедур.

Юрист добавил, что после смерти тело покойного обычно хранится в морге бесплатно в течение недели с момента установления причины смерти. Согласно законодательству, если личность умершего установлена, однако никто из близких или ответственных за погребение не берет на себя обязательства, тело кремируют. При этом прах умершего хранится в течение одного года, после чего он захоранивается в общей могиле на кладбище.

По его мнению, если в конечном итоге тело остается невостребованным, оно может быть предано земле в общей могиле.

Ранее сообщалось, что тело бывшего мужа Седоковой доставили в Латвию: прощание состоится 27 декабря.