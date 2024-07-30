Юрист Русяев пояснил, почему дети Дурова не смогут претендовать на его наследство

Ситуация с наследованием при донорстве спермы, как в случае Павла Дурова, поднимает множество трудных юридических вопросов. Ключевой принцип, который действует в большинстве государств, заключается в том, что дети, рожденные с использованием донорского генетического материала, не имеют прав на наследство донора. Юрист Илья Русяев рассказал, на что могут претендовать рожденные с помощью спермы основателя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, ситуация может усложниться, если Дуров решает раскрыть информацию о своем донорстве и «открыть исходный код ДНК», поскольку это способно создать прецедент для судебных разбирательств, где биологические дети могли бы постараться оспорить свои права на наследство.

Юрист отметил, что дети, чьим биологическим отцом является Павел Дуров, проживают в разных государствах. Каждая страна может иметь свои законы, регулирующие права детей, рожденных с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Тем не менее юридически дети, рожденные с применением донорской спермы, имеют своих законных родителей — тех, кто их воспитывает, они же в свою очередь и несут все юридические права и обязанности в отношении детей, включая вопросы наследования.

Ранее юрист-международник Игорь Трунов заявил, что иметь огромное число детей Павлу Дурову небезопасно с юридической точки зрения, поскольку любой из них сможет претендовать на его наследство.