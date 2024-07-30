Юрист Трунов: сто детей Дурова могут претендовать на его наследство

Юрист-международник Игорь Трунов рассказал KP.RU (Санкт-Петербург), что иметь огромное количество детей небезопасно с юридической точки зрения, так как любой из них или даже все смогут претендовать на его наследство.

Павел Дуров объявил себя отцом ста детей. В Сети тут же появилось множество мемов, а женщины всерьез задумались о том, чтобы найти эякулят Павла и родить от него ребенка. Ведь оказалось, одна из клиник Санкт-Петербурга еще имеет запас спермы миллиардера.

В то же время юрист Трунов нашел в ситуации достаточно серьезную проблему. По его словам, создатель мессенджера напрасно огласил информацию. Распространяться об этом не стоило даже ради хайпа.

«Нельзя распространять сведения о себе, иначе это разрушит семьи, наносит травму детям и убивает репутацию клиники. В некоторых странах это наказуемо, начиная от штрафов до уголовной ответственности. Что касается детей. Для начала им придется все-таки узнать свое ДНК и сравнить с кодом Дуровым, та еще задачка. Если среди них есть граждане России, то, формально, они могут претендовать на наследство Павла. Но при условии доказательства, наличия экспертизы, что создатель Telegram — генетически их отец», — объяснил юрист.

Иностранным детям Дурова будет сложнее узнать о кровной связи, но теоретически все сто могли бы попытаться доказать родство и получить часть наследства.

Примечательно, что обсуждение тайных детей Дурова запустилось после признания петербурженки Ирины Болгар. Женщина заявила, что вся тройня именно от программиста. Она не публикует без его согласия снимки, пара живет в разных странах. Все из-за того, что в ОАЭ якобы было сложно доказать родство, ведь Болгар состоит с Дуровым в гражданском браке. В Эмиратах такое не практикуют, никакие документы не подтверждают связи. Доказать слова брюнетки обозревателям так и не удалось.

Напомним, Дуров раскрыл правду о сотне детей в англоязычном тг-канале. Эксперт Лордкипанидзе пояснил, как программист мог узнать о своих биологических детях.