Юрист Русяев пояснил, почему возмещение ущерба певице Долиной от действий мошенников маловероятно

Поклонников народной артистки РФ Ларисы Долиной сегодня шокировала новость, что она стала жертвой мошенников. Продав квартиру в центре столицы и переведя злоумышленникам. Юрист Илья Русяев рассказал, сможет ли певица вернуть недвижимость. Об этом сообщил Life.ru.

По его словам, по ст. 179 ГК РФ сделка, которая совершена под влиянием обмана, может быть признана недействительной по иску потерпевшей стороны. В таком случае, если будет доказано, что артистка была введена в заблуждение относительно обстоятельств сделки или ее последствий, то у Долиной появятся основания для обращения в суд с требованием о признании договора купли-продажи квартиры недействительным.

Юрист уточнил, что в этом случае ситуация осложняется тем, что в деле фигурируют так называемые новые владельцы квартиры. Если они на самом деле приобрели квартиру, не зная о мошеннических действиях, они могут считаться добросовестными приобретателями. И в этом случае забрать у них имущество сложно, даже если первоначальная сделка будет признана недействительной.

По го мнению, самым вероятным исходом этой ситуации будет следующий: Лариса Долина обратится в суд с иском о признании сделки недействительной, также начнется расследование в отношении злоумышленников. В случае получения доказательств их вины и установления их личностей, возможно, удастся вернуть хотя бы часть похищенных средств. Тем не менее полное возмещение ущерба маловероятно. При этом мошенникам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Ранее сообщалось, что аферисты старались завладеть двумя квартирами певицы Долиной в Юрмале.