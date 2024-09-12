Юрист Русяев считает, что в отмене концерта SHAMAN в Ставрополе никто не виноват и никто не прав

Концерт артиста SHAMAN (Ярослав Дронов) на Дне города Ставрополя отменили после того, как подписчики губернатора Ставропольского края в Telegram проголосовали против проведения громких мероприятий. По словам юриста Ильи Русяева, в ситуации между SHAMANом и администрацией Ставропольского края нет правых и виноватых, так как все действуют в рамках своих полномочий и интересов. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что все случившееся указывает на необходимость более прозрачного процесса организации крупных мероприятий и на важность учета общественного мнения. Тем не менее в этой ситуации возникает вопрос о правомерности расторжения уже заключенного контракта с SHAMANом. Так, договор должен исполняться на согласованных условиях. Если в контракте предусмотрен пункт о невозврате предоплаты в случае отмены мероприятия по инициативе заказчика, то это создает нелегкую юридическую ситуацию. Кроме того, появляется этический вопрос о целесообразности проведения дорогостоящих концертов в период экономических трудностей и в контексте текущей геополитической ситуации.

По мнению юриста, это указывает на систематическую проблему в планировании и организации массовых мероприятий и на необходимость внимательнее прислушиваться к общественному мнению и учитывать экономическую ситуацию.

Ранее в Госдуме предложили ограничить стоимость госзакупок концертов.