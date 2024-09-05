Юрист Соловьев пояснил, почему нет никакого оскорбления в заявлении певицы Mia Boyka о девочке-квадробере

По словам заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева, певицу Mia Boyka (Мария Бойко) не накажут за скандал с участием восьмилетней девочки-квадроберши, так как ее слова с правовой точки зрения не являются оскорблением. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что все произошедшее могло быть пиаром певицы.

По мнению юриста, в случае оскорбления в речи должны присутствовать ругательные, оскорбляющие человеческое достоинство слова, а их не было, максимум, здесь есть определенная доля жестокости в словах певицы, если это не было и вовсе спланированным действием.

Он отметил, что подобный способ продвижения в информационном поле является принципом Шапокляк, которая говорила, что «хорошими делами прославиться нельзя». Таким образом, инцидент с унижением девочки-квадроберши развития не получит и останется на уровне публичного скандала.

Ранее в ходе выступления Бойко в Надыме на сцену вывели потерявшую родителей девочку в кошачьей маске. Увидев это, артистка задала ей вопрос: «Ты у нас котенок, или ты квадробер, не дай Бог?». Девочка подтвердила, что она квадробер. Данное видео завирусилось в Сети, в защиту девочки выступили многие известные личности, а ее мама написала заявление в правоохранительные органы, обвинив певицу в публичном оскорблении ребенка.

Ранее сообщалось, что Егор Крид поддержал девочку из Надыма после публичной травли от Mia Boyka.