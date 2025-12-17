Юрист заявил, что вопрос собственности квартиры Долиной закрыт навсегда, решение ВС обжалованию не подлежит

Длительная судебная история между певицей Ларисой Долиной и бизнесвумен Полиной Лурье завершилась вердиктом высшей инстанции. Верховный суд России, рассмотрев дело, окончательно встал на сторону покупательницы, поставив точку в споре о праве собственности. Коллегия судей отменила все предыдущие решения, удовлетворившие иски Долиной, и подтвердила законность сделки купли-продажи. Квартира остается за Полиной Лурье, которая признана добросовестным приобретателем. Как пояснил адвокат Дмитрий Краснов, это решение вступило в силу немедленно и обжалованию не подлежит, а значит, вопрос собственности закрыт навсегда. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, теперь финансовые претензии певицы могут быть обращены только к мошенникам, которым, по ее утверждениям, она отдала деньги, но не к новой владелице жилья.

Юрист уточнил, что дело переходит в плоскость жилищных отношений. Верховный суд направил встречный иск Лурье о прекращении права пользования и выселении в Мосгорсуд для разбирательства. Несмотря на продажу несколько лет назад, Долина вместе с дочерью и внучкой оставались зарегистрированы в квартире и продолжали там проживать. Процесс их выписки и освобождения помещения, особенно с учетом несовершеннолетней, потребует отдельного судебного решения с участием органов опеки.

По его мнению, итог этой громкой истории теперь зависит от поведения самой певицы. Учитывая огромный общественный резонанс, в ее интересах — добровольно выписаться и освободить квартиру, чтобы избежать нового витка скандала. Если же она решит продолжить борьбу в судах, то дело о выселении будет рассмотрено по существу, но право собственности Лурье это уже не поколеблет. Таким образом, Верховный суд не только разрешил частный спор, но и отправил четкий сигнал о защите добросовестных покупателей на рынке недвижимости.

Ранее сообщалось, что из-за инцидента с квартирой Долиной ВС кардинально изменил судебную практику по схемам с продажей жилья.