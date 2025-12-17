Прецедент Долиной пересмотрен: ВС изменил практику по мошенническим схемам с недвижимостью

Верховный Суд РФ неожиданно пересмотрел, казалось бы, закрытое дело певицы Ларисы Долиной, которое уже стало нарицательным для целой категории мошеннических схем. История, где продавец, получив деньги за квартиру, затем через суд доказывал давление злоумышленников и возвращал жилье себе, считалась проигранной для покупателей. Долина, трижды выигравшая в судах и уверенная в своей правоте, даже не явилась на заседание, но финал оказался сенсационным. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Судья, отклонив доводы об отсутствии певицы, не стал отправлять дело на новое рассмотрение, как это обычно происходит, а принял окончательное решение сам. Он отменил все предыдущие вердикты и постановил, что квартира должна быть возвращена покупательнице — бизнес-леди Полине Лурье. Этот поворот кардинально меняет сложившуюся судебную практику, которая до вчерашнего дня позволяла признавать подобные сделки недействительными, оставляя добросовестных покупателей и на улице, и с долгами.

Последствия этого вердикта немедленно отразятся по всей стране. По оценкам, около трех тысяч человек пострадали от аналогичных схем, лишившись и купленного жилья, и денег, причем многие брали для этого ипотечные кредиты. До сих пор суды, ссылаясь на прецеденты в пользу продавцов, отказывали покупателям в справедливости. Теперь же поток обращений от обманутых граждан, которые будут требовать пересмотра своих дел с оглядкой на решение по делу Долиной, неизбежен. Ситуация коснулась даже рынка автомобилей, где работала похожая схема, и теперь там также ожидается волна судебных исков.

Итогом стало создание нового, мощного правового ориентира, который ставит защиту добросовестного приобретателя выше формальных признаков давления на продавца. С сегодняшнего утра суды всех инстанций, вероятно, уже готовятся к наплыву заявлений и пересмотру своей позиции. Это решение — не просто победа одной стороны в тяжбе, а исторический перелом, который должен восстановить баланс справедливости и веру в закон для тысяч обманутых россиян.

