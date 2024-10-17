Юрист Зуйков дал оценку решению SHAMAN зарегистрировать товарный знак «Я русский»

По словам юриста Сергея Зуйкова, товарный знак «Я русский», который решил зарегистрировать певец SHAMAN, не обладает отличительной способностью и не характеризует определенные товары, в связи с чем не может быть зарегистрирован. Об этом сообщают «Известия».

Он добавил, что регистрация подобных слов допускается лишь в качестве неохраняемого элемента, так, если в заявленном на регистрацию товарном знаке имеется изобразительный элемент.

По мнению юриста, регистрация указанного товарного знака возможна для весьма узкого перечня услуг, относящихся к музыкальной деятельности и организации концертов.

Он уточнил, что артисту в таком случае следует подать на регистрацию словосочетание «SHAMAN я русский».

Ранее сообщалось, что певец SHAMAN подал заявку на регистрацию товарного знака «Я русский».