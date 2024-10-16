Певец SHAMAN подал заявку на регистрацию товарного знака «Я русский»

Певец SHAMAN, он же Ярослав Дронов, продолжает активно развивать свой бренд, что подтверждается подачей двух заявок в Роспатент. Первая из них касается регистрации товарного знака «Я русский», а вторая охватывает широкий спектр товаров, как сообщила Baza.

Согласно информации, заявка от Ярослава Дронова была подана 12 октября. Он стремится зарегистрировать свой бренд, вдохновленный популярным хитом — «Я русский» и укрепить свои позиции на рынке.

Отличие представлено в отдельной заявке на крепкие алкогольные напитки, но помимо этого SHAMAN также регистрирует свой бренд для множества других категорий: парфюмерия, разнообразные косметические изделия, предметы быта и многое другое.

Список товаров и услуг сопровождается 19 листами документов. С учетом популярности его хитов и влияния на молодежную аудиторию, такой шаг может обеспечить значительный коммерческий успех.

Ранее сообщалось, что ученики школ Читы в музыкальных классах учат песни SHAMAN.