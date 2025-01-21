Юру Борисова номинировали на кинопремию Vancouver Film Critics Circle

Уточняется, что Борисов отмечен за впечатляющую роль второго плана в киноленте «Анора», снятой независимым американским режиссером Шоном Бэйкером. В этом году его соперниками являются известные актеры Киран Калкин и Эдвард Нортон.

Фильм «Анора» также удостоился ряда номинаций, включая «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий» и «Лучшая женская роль».

Это не первая номинация Борисова на престижные награды. В 2025 году он был номинирован на ежегодную премию актерской гильдии США SAG Awards в категории «Лучший актер второго плана». Кроме того, он вместе с коллегами по фильму Марком Эйдельштейном и Майки Мэдисон был награжден номинацией в категории «Лучший актерский состав».

Ранее сообщалось, что актер Юра Борисов номинирован на британскую кинопремию BAFTA.