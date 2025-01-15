Актер Юра Борисов номинирован на британскую кинопремию BAFTA

Актер из РФ Юра Борисов стал номинантом кинопремии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA, войдя в шорт-лист. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что номинирован российский актер в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме с названием «Анора». При этом, за данную награду также борются Джереми Стронг из «Ученика», Киран Калкин из «Настоящей боли», Эдвард Нортон из «Совершенного незнакомца», Гай Пирс из «Бруталиста» и другие.

Победителей конкурса назовут 16 февраля. Также напомним, что ранее Юра Борисов стал номинантом на премию «Золотой глобус» за ту же роль в фильме "Анора", но не получил ее.