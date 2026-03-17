«Юта» разгромила «Даллас» со счетом 6:3 в гостевом матче НХЛ

В гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ «Юта» одержала убедительную победу над «Далласом» со счетом 6:3, сообщил «СЭ». Хозяева льда открыли счет усилиями Сэма Стила, но затем инициатива перешла к гостям.

Клэйтон Келлер, Нэйт Шмидт и Джек Макбэйн вывели «Юту» вперед со счетом 3:1. Во втором периоде Уайатт Джонстон сократил разрыв, но Кайлер Ямамото восстановил преимущество в две шайбы.

В заключительной двадцатиминутке команды обменялись голами: Адам Эрне забил за «Даллас», а Майкл Карконе и Лоусон Крауз установили окончательный счет – 6:3.

Российский защитник Михаил Сергачев отдал результативную передачу в этом матче, доведя количество очков в сезоне-2025/26 до 44 (10 голов и 34 голевые передачи) в 64 встречах.

«Даллас» прервал свою четырехматчевую победную серию и с 94 очками остается на втором месте Западной конференции после 67 игр. «Юта» (76 очков в 68 матчах) поднялась на шестую строчку, одержав первую победу после четырёх поражений кряду.

Ранее НХЛ назвала форварда «Тампы» Никиту Кучерова главным претендентом на «Харт Трофи».