НХЛ назвала россиянина главным претендентом на приз лучшему игроку сезона

Россиянин набрал равное количество очков (по 59) с Коннором Макдэвидом, но опередил звезду «Эдмонтон Ойлерз» по количеству первых мест — шесть против трех. Чуть отстал форвард «Колорадо Эвеланш» Нэтан Маккиннон (57 очков). Пятую строчку в голосовании занял еще один российский хоккеист, Кирилл Капризов из «Миннесота Уайлд» (семь баллов).

Никита Кучеров уже получал «Харт Трофи» — в 2019 году. Также нападающий «Тампы» трижды выигрывал «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру). Борьбу за бомбардирский трофей Кучеров ведет и в этом сезоне. На данный момент у лидера «Лайтнинг» 106 (34+72) очков. Кучеров на два очка отстает от Маккиннона и на четыре — от Макдэвида.

Ранее вице-президент КХЛ Валерий Каменский раскрыл причину снижения результативности у капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.