НХЛ назвала россиянина главным претендентом на приз лучшему игроку сезона

НХЛ назвала форварда «Тампы» Кучерова главным претендентом на «Харт Трофи»
Журналисты Национальной хоккейной лиги (НХЛ) провели предварительное голосование на «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку регулярного чемпионата). Главным претендентом на почетный трофей они назвали нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова.
Россиянин набрал равное количество очков (по 59) с Коннором Макдэвидом, но опередил звезду «Эдмонтон Ойлерз» по количеству первых мест — шесть против трех. Чуть отстал форвард «Колорадо Эвеланш» Нэтан Маккиннон (57 очков). Пятую строчку в голосовании занял еще один российский хоккеист, Кирилл Капризов из «Миннесота Уайлд» (семь баллов).
Никита Кучеров уже получал «Харт Трофи» — в 2019 году. Также нападающий «Тампы» трижды выигрывал «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру). Борьбу за бомбардирский трофей Кучеров ведет и в этом сезоне. На данный момент у лидера «Лайтнинг» 106 (34+72) очков. Кучеров на два очка отстает от Маккиннона и на четыре — от Макдэвида.
