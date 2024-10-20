К сыну певицы Валерии Арсению Шульгину подали иск на сумму свыше $500 тыс.

В Москве к предпринимателю Арсению Шульгину подали иск на сумму свыше $500 тыс. Об этом говорится в материалах искового заявления.

В Тверском суде Москвы продолжается рассмотрение иска предпринимателя Валентина Демчука к Арсению Шульгину, сыну известной певицы Валерии (Аллы Перфиловой). Иск касается договора займа на сумму свыше $587 тыс.

По данным ТАСС, суд принял иск к производству 7 июня 2024 года, однако по последней информации стало известно, что дальнейшее рассмотрение дела отложено до конца ноября. Отмечается, что итоговая сумма исковых требований несколько раз менялась.

По информации «Экспресс газеты», в 2021 году Шульгина обвинили в финансовом мошенничестве. Мосгорсуд постановил, что предприниматель должен выплатить компенсацию одному из потерпевших по фамилии Прохоров.

Ранее сообщалось, что «королева марафонов» Елена Блиновская подала в суд иск о незаконной продаже своих курсов.