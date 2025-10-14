Кабо-Верде впервые сыграет на чемпионате мира по футболу

Сборная Кабо-Верде впервые в своей истории сыграет в финальной части чемпионата мира по футболу.

В завершающем матче отборочного группового турнира команда Кабо-Верде разгромила команду Эсватини со счетом 3:0 и заняла первое место в группе с 23 очками после 10 матчей.

Отметим, что кабо-вердианцы опередили в группе такую авторитетную сборную как Камерун, которая заняла второе место.

В составе сборной Кабо-Верде есть представитель чемпионата России. Выступающий за «Краснодар» полузащитник Кевин Леннини в матче с Эсватини провел на поле все 90 минут.

Леннини выступает за «Краснодар» с 2022 года, перейдя из португальского «Шавиша». Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €5 млн — это самый дорогой игрок в национальной сборной.

Ранее стало известно, с какой повязкой капитан сборной России выведет команду на матч с Боливией.