Капитан сборной России выведет команду на матч с Боливией в повязке, посвященной Симоняну

На пресс-конференции сборной России по футболу перед матчем с Боливией была представлена повязка, в которой капитан команды выведет сборную на игру.

Капитанская повязка посвящена Никите Симоняну. Легенде советского футбола 12 октября исполнилось 99 лет.

Главный тренер сборной Валерий Карпин заявил, что Симонян уже больше, чем спартаковец — сейчас у него нет клубной принадлежности. Карпин не уточнил, кто будет капитаном команды в матче с Боливией. Следует отметить, что на пресс-конференции капитанскую повязку представлял самый молодой игрок сборной полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк.

Матч Россия — Боливия пройдет 14 октября в Москве.

Ранее Владимир Путин подписал указ о присвоении Никите Симоняну звания Героя Труда России.