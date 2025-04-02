Кадыров наградил Пригожина званием заслуженного деятеля искусств Чечни

Музыкальный продюсер и бизнесмен Иосиф Пригожин удостоен звания заслуженного деятеля искусств Чеченской Республики», сообщил ТАСС. Указ о присвоении этого звания подписал глава республики Рамзан Кадыров.

Отмечается, что такое решение обусловлено личным вкладом Пригожина в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетней творческой деятельностью, которая принесла ему широкую известность и общественное признание.

Пригожину 55 лет. Он родился в Махачкале. Бизнесмен получил несколько престижных наград, включая премии «Овация» за звание «Лучший продюсер года» и «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», а также титул — лучший бизнесмен года.

На протяжении своей карьеры он работал с разными артистами, среди которых Валерия (жена), Вахтанг Кикабидзе, Николай Носков, Александр Маршал, Авраам Руссо и Кристина Орбакайте.

Ранее сообщалось, что сын Рамзана Кадырова Адам стал куратором Министерства внутренних дел (МВД) по Чечне.