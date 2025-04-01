Адам Кадыров стал куратором МВД по Чечне

Адама Кадырова назначили куратором МВД по Чеченской Республике. Как сообщил ТАСС, соответствующая информация была опубликована в телеграм-канале ведомства.

В публикации уточняется, что данное кадровое решение было принято по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова. На новой должности его сын представил полицейским главу оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД, а еще выдал награды наиболее отличившимся сотрудникам ведомства.

Ранее стало известно о том, что Рамзан Кадыров по приглашению руководства Объединенных Арабских Эмиратов посетил страну с визитом. Среди прочего глава Чечни принял там участие в религиозной церемонии ифтар.