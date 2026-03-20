Карпин объяснил вызов в сборную нападающего Мелкадзе

Тренерский штаб сборной России огласил окончательный список игроков на мартовские товарищеские матчи против Никарагуа и Мали. В составе национальной команды впервые оказались полузащитник «Балтики» Максим Петров и форвард «Ахмата» Георгий Мелкадзе.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью клубной пресс-службе объяснил, чем обусловлен вызов в команду 28-летнего Мелкадзе.

«Мелкадзе заслужил вызов своей игрой. Весенний отрезок Георгий проводит на очень хорошем уровне — отмечаем и его результативные действия, и саму игру», — сказал Карпин.

В трех весенних матчах РПЛ Мелкадзе забил два мяча — «Локомотиву» (2:2) и «Акрону» (1:1). В матче с ЦСКА (1:0) нападающий не смог отметиться результативными действиями, но был признан лучшим игроком экспертами «Матч ТВ».

Валерий Карпин отметил, что в итоговом составе сборной четыре нападающих, но это даже много для этой линии. Тренер сказал, что подстраховывался от возможных травм в 22-м туре РПЛ. В состав включены нападающие «Локомотива» Дмитрий Воробьев и Николай Комличенко, а также динамовец Константин Тюкавин.

В итоговом списке сборной обращает на себя внимание наличие сразу пяти голкиперов.

Ранее Георгий Мелкадзе рассказал о жесткой дисциплине, которую установил в «Ахмате» Станислав Черчесов.