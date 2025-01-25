Кафельников высмеял погоню Овечкина за рекордом Гретцки

Экс-первая теннисная ракетка мира Евгений Кафельников иронично высказался о шайбах капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз», россиянина Александра Овечкина, забитые форвардом в рамках стремления побить рекорд Уэйна Гретцки в пустые ворота. Об этом спортсмен написал в своем аккаунте в соцсетях.

В прошедшем накануне матче с клубом НХЛ «Сиэтл Кракен» Ови как раз поразил пустые ворота под занавес встречи. В активе российского нападающего уже 62 таких шайбы в НХЛ. Овечкин забил свой 875-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ, сократив разрыв с Гретцки до 19 голов.

«Из 20 следующих шайб 15 будут забиты в пустые ворота», — пошутил Кафельников.

Ранее комиссионер НХЛ Беттмэн высказался по поводу Овечкина. Он заявил, что хоккеист играет не за Россию, а за Национальную хоккейную лигу. Россиянин, по его словам, рвется побить рекорд Гретцки, который считается лучшим бомбардиром лиги. Поэтому все чествования Овечкина являются почестями лично ему, а также клубу, за который он выступает.