«Кайрат» успешно возвратился в Казахстан после приключений в Санкт-Петербурге

Делегация ФК «Кайрат» своевременно вылетела из Санкт-Петербурга после товарищеского матча с «Зенитом». Футболисты благополучно добрались до Казахстана, сообщил источник «Чемпионата».

Путь в северную столицу для России для чемпионов Казахстана получился непростым. Аэропорт Пулково закрывали из-за угрозы БПЛА, и рейс с «Кайратом» был перенаправлен в Москву. Казахским футболистам после этого пришлось восемь часов ехать до Санкт-Петербурга на автобусе.

Матч «Зенит» — «Кайрат» прошел 28 марта. Хозяева добились победы со счетом 2:0. Оба мяча были забиты в первом тайме. Отличились бразильский защитник Нино и форвард Александр Соболев.

Ранее сообщалось, что у экс-нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в Иране могут конфисковать все имущество. Футболиста обвиняют в сотрудничестве с «террористическим американско-сионистским врагом» из-за фотографии с правителем Дубая Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом.