У экс-футболиста «Зенита» конфискуют все имущество в Иране

Бывший нападающий «Зенита», «Рубина» и «Ростова» Сердар Азмун попал в список 16 лиц, имущество которых в Иране подлежит конфискации по решению прокуратуры провинции Голестан, сообщило агентство Fars.

Как отмечается, такое наказание 31-летнему футболисту вынесено из-за обвинений в сотрудничестве с «террористическим американско-сионистским врагом».

Ранее Азмуна не включили в состав сборной Ирана на ближайшие товарищеские матчи. Выступающий за «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ нападающий выложил в соцсети фотографию с правителем Дубая Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом. На фоне обострившихся отношений со странами Залива в Иране этот пост вызвал широкое возмущение.

Сердар Азмун провел 91 матч за сборную Ирана, в которых забил 57 мячей.

