«Как я буду выглядеть, если сдам его?»: Михалков ответил на вопрос о госте, который облил вином Путина

В программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» режиссер Никита Михалков столкнулся с неожиданным и щекотливым вопросом от журналиста Павла Зарубина. Тема касалась старого курьезного случая, произошедшего на одном из юбилеев Михалкова, куда был приглашен президент России Владимир Путин.

Во время того праздника один из гостей по неосторожности облил главу государства красным вином. Михалков, известный своими принципиальными позициями, категорически отказался раскрывать личность этого человека, аргументировав это нормами дружеского и человеческого доверия.

«Смотри, если президент тебе не сказал, кто это, ты представляешь, как я буду выглядеть перед тем человеком, если я его сдам?» — заявил режиссер, подчеркнув, что не намерен нарушать неписаные правила приватности даже в угоду публичному интересу.

Интересно, что подробности этого инцидента ранее уже озвучивал сам Владимир Путин, рассказывая историю в шутливом ключе. По словам президента, «виновник» происшествия очень сильно извинялся и даже в сердцах пообещал полностью прекратить употреблять алкоголь. Однако, как с улыбкой отметил Путин, данное обещание в итоге так и не было сдержано.

Ранее сообщалось, что Никита Михалков получил высшую госнаграду из рук президента.