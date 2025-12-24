«Выдающиеся заслуги в киноискусстве»: Никита Михалков получил высшую госнаграду из рук президента

Церемония прошла в Кремле. В опубликованном указе отмечается, что награда присуждена за выдающийся вклад в развитие отечественной культуры и кинематографа, а также за многолетнюю плодотворную общественную деятельность.

Никита Михалков, народный артист РСФСР и Герой Труда РФ, возглавляет Союз кинематографистов России. Его карьера началась с роли в легендарной комедии «Я шагаю по Москве», а в историю вошли как его актерские работы, так и режиссерские проекты. Среди них — фильм «Утомленные солнцем», получивший премию «Оскар». Награждение орденом Андрея Первозванного знаменует признание не только творческих, но и общественных заслуг мастера, чье имя стало одним из символов российского кино. Эта награда считается исключительным знаком отличия.

Ранее Ксения Собчак публично извинилась перед Никитой Михалковым за ложные обвинения.