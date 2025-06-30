«Как мы и ожидали»: Месси высказался после разгрома от ПСЖ

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался после поражения своего клуба от ПСЖ в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

ПСЖ разгромил клуб Месси со счетом 4:0, забив все четыре мяча еще в первом тайме.

«Нам противостояла отличная команда. В конце концов, „ПСЖ“ — действующий победитель Лиги чемпионов, а этот факт о многом говорит. Матч прошел так, как мы и ожидали. Мы полностью выложились, и нам, думаю, удалось оставить о себе приятное впечатление на этом турнире», — отметил Месси.

«Интер Майами» может считать успехом выход в плей-офф турнира. На групповом этапе команда Месси не проиграла ни разу. Американский клуб сенсационно обыграл «Порту» (2:1) с победным голом аргентинца со штрафного, а также сыграл вничью с «Аль-Ахли» (0:0) и «Палмейрасом» (2:2).

ПСЖ в ¼ финала встретится с «Баварией», которая обыграла «Фламенго» со счетом 4:2. Дубль в этом матче оформил английский нападающий мюнхенского клуба Харри Кейн.