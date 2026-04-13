Как российские звезды отметили Пасху: в соцсетях появились трогательные фотографии

12 апреля православный мир отметил Светлую Пасху — главный христианский праздник. К торжеству присоединились и многие российские знаменитости из мира кино, музыки и шоу-бизнеса. Большинство звезд провели этот день в окружении самых близких и родных людей, сообщает Hello! Russia.

Праздничный стол в семьях артистов был полон традиционных пасхальных угощений: сдобных и творожных куличей, а также крашеных яиц. Некоторые знаменитости также посетили ночные пасхальные богослужения в храмах.

Среди звезд, которые поделились торжеством, фигуристка Татьяна Навка с мужем Дмитрием Песковым, пресс-секретарем президента РФ, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Евгения Медведева вместе с мужем Ильдаром Гайнутдиновым, а также актриса Ольга Дибцева с семьей.

Особенно запомнилась поклонникам семейная фотосессия, которую устроила семья Сергея Жукова. Его жена и дети нарядились в тематические пасхальные костюмы и сфотографировались на фоне весенней природы. Снимки набрали тысячи лайков и теплые комментарии подписчиков.

Звезды сериала «СашаТаня» тоже встретились, чтобы поздравить друг друга со светлым Праздником. Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова сфотографировались на фоне церкви и поделились фото в соцсетях.

Певец Леонид Агутин поделился в соцсетях фотографией с куличом и поздравил фанатов с праздником. Певица Зара тоже выложила фотографию, на которой запечатлена сидящей за праздничным столом на улице.

Уютными фотографиями с празднования Пасхи также поделилась актриса Екатерина Волкова. Но фотографии она вместе с мужем стоит у круглого стола, на котором гармонично расставлены куличи, яйца и украшения.

Ранее народный артист РФ Филипп Киркоров показал, как выглядит кулич за 100 тысяч рублей.